Asteroid City: com'è lavorare con Wes Anderson? rispondono Adrien Brody e Jeffrey Wright

Il nuovo film a tinte pastello di Wes Anderson racchiude in 105 minuti tutto il mondo di Hollywood: Asteroid City vanta la presenza di un cast stellare che conta attori del calibro di Adrien Brody, William Defoe, Margot Robbie e Tom Hanks.

Dal trailer di Asteroid City ci sentiamo tutti già nell'idea di deserto di Wes Anderson, ma una curiosità si annida tra i fan del regista: com'è lavorare con lui? A questa domanda hanno risposto Adrien Brody e Jeffrey Wright, due "veterani" del cinema di Anderson.

"Ti rendi conto molto presto di quanto sia specifico il suo stile e dell'aspettativa di aderire a certi aspetti di quello stile che non tutti i registi lo hanno. Ma sai che devi essere estremamente preparato. E Wes è sempre figo - ha detto Brody a Collider - ogni scena è costruita su misura del personaggio. Un'altra cosa molto specifica del suo stile è il ritmo". Per Wright, l'impronta di Anderson invece si sviluppa molto sul linguaggio: "Adoro lavorare con un regista che apprezza quello che faccio sa spingermi oltre i miei limiti sempre con gentilezza - spiega Wright a Collider - il suo linguaggio è specifico per una ragione".

Le fonti di ispirazione di Wes Anderson hanno modellato anche Asteroid City: le vite dei personaggi si intrecciano quando questi si ritrovano in una città sperduta nel deserto nel corso di un convention di astronomia.

Asteroid City arriverà nei cinema italiani il 14 settembre 2023.