Asteroid City: il cast parla delle caratteristiche fondamentali per un attore di Hollywood

Il prossimo film di Wes Anderson, Asteroid City, introdurrà situazioni paradossali a margine di una situazione all’apparenza semplice, intrattenendo il pubblico senza dimenticare di lasciare messaggi sparsi qua e là nella narrazione. Gli attori del cast hanno parlato con ComicBook prendendo spunto da una citazione del film.

Dopo le parole di Paul Schrader che incorona Asteroid City come miglior film di Wes Anderson non può che crescere la curiosità a proposito dell’ultimo lavoro dell’eclettico regista.

A proposito della profondità di significato nascosta in tutti i film di Anderson, il cast del nuovo lungometraggio, ha preso spunto dalla battuta della dottoressa Hickenlooper che ricorda come la sua più grande risorsa risieda nella sua curiosità, traslando l’idea in un pensiero a proposito della propria carriera.

Jeffrey Wright, in tal senso ha risposto: “La mia più grande ricchezza ultimamente risiede nella scelta dei miei collaboratori. Non si fanno queste cose da soli e la collaborazione può essere tutto. Può essere miserabile se non si sceglie con saggezza e può essere straordinaria quando lo si fa. Credo di avere avuto l’opportunità, nel corso del tempo, di riconoscere meglio coloro con cui voglio collaborare e di avere lo spazio e il modo di lavorare con un grande gruppo di collaboratori. Se si guarda a questo gruppo, guidato da Wes, non c’è niente di meglio”.

Stephen Park, dal canto suo, si è lasciato guidare dal copione: “La curiosità è grandiosa. Non so se posso trovare qualcosa di meglio”.

Hope Davis, invece, ha voluto parlare di un’altra caratteristica caratteriale che l’ha aiutata: “L’apertura. Devi essere aperto al mondo e a ciò che ti aspetta, essere flessibile e pronto a saltare”.

Quindi è stato il momento di Adrien Brody, il collaboratore di più lunga data di Wes Anderson presente nel cast: “Credo che con il tempo, l’età e l’esperienza, si impari che la natura collaborativa di questo lavoro è essenziale per creare grandi opere. Mi immergo completamente in tutto ciò che faccio. È una questione di poter fare queste scelte, ma anche di avere un certo grado di fortuna nel far coincidere le strade al momento giusto, perché alcune di questa scelte sono fuori dal tuo controllo. Queste sono le chiavi più grandi per fare un lavoro significativo”.

L’ultimo film di Wes Anderson uscirà nelle sale italiane il 14 settembre 2023, nell’attesa vi lasciamo al trailer di Asteroid City.