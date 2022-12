Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, Zlatan Ibrahimović è Antivirus nel character poster

Zlatan Ibrahimović è pronto per debuttare al cinema. Il calciatore del Milan sarà nel cast del prossimo film diretto da Guillaume Canet, Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, interpretando il personaggio di Caius Antivirus. Ibra ha pubblicato sui social il character poster che ritrae il suo personaggio nel film.

L'account ufficiale del film ha pubblicato tutti i character poster dei personaggi che prenderanno parte alla trama del lungometraggio, in uscita nelle sale cinematografiche il 2 febbraio. Su Everyeye trovate il trailer di Asterix & Obelix: Il regno di mezzo.

Guillaume Canet e Gilles Lellouche interpretano i protagonisti, Asterix e Obelix, celebri personaggi creati dalla fantasia di René Goscinny e Albert Uderzo.



In questa nuova e avvincente avventura, i due galli dovranno soccorrere Fu Yi, figlia unica dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita da un principe malvagio e giunta improvvisamente in Gallia. Oltre a Ibra, il cast comprende nomi illustri della cinematografia francese e non solo come Marion Cotillard nei panni di Cleopatra e Vincent Cassel in quelli di Cesare.



Per Zlatan Ibrahimović si tratta della prima partecipazione ad un lungometraggio di finzione, dopo aver contribuito al film documentario Ibrahimović - Diventare leggenda del 2016 e Zlatan, film biografico del 2021.



Non perdetevi la nostra recensione di Zlatan, film che racconta l'ascesa del calciatore rossonero dagli esordi con il Malmö, il passaggio all'Ajax fino all'approdo alla Juventus.