Asterix & Obelix: c'è anche Zlatan Ibrahimovic nel primo trailer de Il regno di mezzo

Pochi minuti fa Notorious Pictures ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, nuovo capitolo della saga cinematografica tratta dal famoso fumetto francese che arriverà nelle sale prossimamente.

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo è il nuovo film diretto da Guillaume Canet, e vede i due iconici guerrieri e avventurieri galli Asterix e Obelix interpretati da Guillaume Canet e Gilles Lellouche: nella storia, i due protagonisti si ritroveranno alle prese con una nuova storica avventura, durante la quale dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

Parata di stelle nel cast di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, che oltre ai due protagonisti include anche il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic nei panni del romano Caius Antivirus e la meravigliosa Marion Cotillard in quelli di Cleopatra, oltre al grande Vincent Cassel nella parte di Cesare. Il nuovo film è il quinto capitolo della saga cinematografica di Asterix & Obelix, e arriva dopo i successi di Asterix e Obelix contro Cesare (1999), Asterix & Obelix: Missione Cleopatra (2002), Asterix alle Olimpiadi (2008) e Asterix e Obelix al servizio di sua maestà (2012). Nel 2015, poi, ricordiamo anche l'uscita del film animato Asterix e il regno degli dei.

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo non ha ancora una data d'uscita ma è atteso per il 2023 solo al cinema. Se siete fan della saga, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.