Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu, il primo poster del film con Marion Cotillard

Guillaume Canet e Gilles Lellouche sono ritratti nel primo poster di Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu, l'ultimo capitolo cinematografico dei personaggi creati da Uderzo e Goscinny. Canet e Lellouche interpretano rispettivamente Astérix e Obélix, nel film che uscirà nelle sale francesi il 1° febbraio 2023.

Distribuito da Pathé, il film mostra Astérix (Canet) e Obélix (Lellouche), accompagnati dal fedele cagnolino Idéfix, impegnati in un viaggio verso la Cina per aiutare la principessa Fu-Yi (Julie Chen) a liberare il suo Paese e salvare sua madre l'imperatrice, interpretata da Linh-Dan Pham.



La sovrana è prigioniera del malvagio principe Deng Tsin Quin (Bun-Hay Mean). Al fianco dei due protagonisti star del calibro di Marion Cotillard nel ruolo di Cleopatra, Angèle in quello di Falbala, Vincent Cassel nei panni di Cesare, e Pierre Richard nel ruolo di Panoramix.



Anche il fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimović sarà nel cast di Astérix et Obélix, debuttando nelle vesti di attore.

Diretta da Guillaume Canet, che vesti i panni anche di Astérix, il film è co-sceneggiato con Julien Hervé e Philippe Mechelen.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Astérix e Obélix e il regno degli dei, film in CGI e uno degli ultimi capitoli sul grande schermo dedicati ai due personaggi dei fumetti, in passato interpretati anche da Christian Clavier e Gérard Depardieu in diversi film che hanno visto coinvolto anche Roberto Benigni.