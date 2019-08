All'asta cimeli da Shining, Star Wars, Il Gladiatore, Batman, Indiana Jones e tanti altri

I cinefili più incalliti potranno acquisire alcuni pezzi della storia di Hollywood grazie ad un'asta che metterà in vendita alcuni fra i cimeli più famosi del mondo del cinema, come l'ascia di Jack Nicholson in Shining e la spada laser di Samuel L. Jackson nella trilogia prequel di Star Wars.

Tra gli altri oggetti anche la corazza da generale romano indossata da Russell Crowe ne Il Gladiatore: si prevede che i rarissimi lotti, che saranno offerti all'asta presso la BFI Imax di Londra in un evento presentato da Odeon, dovrebbero ottenere un totale di oltre 6 milioni di sterline.

Un elmetto Stormtrooper del film Star Wars: Episodio IV - A New Hope del 1977 è uno degli oggetti più ricercati in mostra, con un prezzo di vendita stimato tra £120.000 e £180.000. Il completo indossato da Michael Keaton nel film del 1989 Batman dovrebbe vendere per oltre £80.000, mentre una spada laser brandita da Samuel L Jackson in Star Wars: Revenge of the Sith potrebbe vendere fino a £100.000.

L'evento, denominato Entertainment Memorabilia, si terrà il 30 settembre e il 1 ottobre: nel corso dell'asta saranno battuti e venduti circa 900 lotti.

Il meno costoso è un poster di annuncio del biglietto d'oro Willy Wonka del film del 2005 La Fabbrica del Cioccolato, stimato "solo" £300, mentre un paio di scarpe da ginnastica e calze Nike indossate da Tom Hanks nella famigerata scena delle fermate dell'autobus di Forrest Gump saranno vendute fra le £8.000 e le £10.000, secondo Prop Store.

L'anno scorso, la fedora firmata di Harrison Ford di Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta fu venduta per la bellezza di £393.600. Altri lotti valevoli di menzione per l'evento di quest'anno sono un droide R2-BHD telecomandato di Star Wars: Rogue One, un completo X indossato da Halle Berry per impersonare Tempesta in X-Men, e la bomba a mano di Antioch del film commedia del 1975 Monty Python e il Sacro Graal.

Le offerte possono essere fatte online, per telefono o di persona. Se siete interessati correte ad indagare nel link della fonte.



