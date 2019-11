All'asta un casco Stromtrooper di Star Wars, può arrivare a 70.000 dollari

La febbre dei fan continua a salire in attesa di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e l'imminente uscita del film sta scatenando una serie di eventi collaterali in qualche modo legati al franchise. The Hollywood Reporter scrive che una collezione di cento oggetti della saga sarà messa all'asta nei prossimi giorni.

Dal 29 novembre, infatti, Sotheby's organizza un'asta esclusivamente online, in cui uno dei pezzi più pregiati e ambiti sembra essere il prototipo di un casco Stormtrooper, che si prevede possa essere battuto a una cifra compresa tra i 35.000 e i 70.000 dollari.

Si tratta, secondo THR, di uno dei primissimi oggetti realizzati in pre-produzione da Andrew Ainsworth in occasione del primo film di Star Wars, Una nuova speranza (1977). È realizzato in plastica bianca, con dettagli in gomma nera, prese d'aria simulate e oculari in plastica trasparente.

Un altro oggetto molto interessante, che potrebbe essere quotato fino a 32.000 dollari, è un elmetto di C-3PO, realizzato nel 1983 per la promozione di Il ritorno dello Jedi. Realizzato in fibra di vetro e resina, è composto da due parti, con quella frontale dipinta in oro metallizzato.

Chissà a quanto sarebbe stato venduto, invece, lo script originale dell'Episodio IX, finito su eBay per colpa di John Boyega e fortunatamente recuperato in tempo.

Se non avete qualche decina di migliaia di euro da spendere, non vi resta che aspettare l'arrivo al cinema di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Si prevede che il weekend d'apertura incasserà circa 205 milioni di dollari.