All'asta più di 50 foto originali de Il Gabinetto del Dottor Caligari

Quante volte abbiamo sentito parlare di oggetti appartenenti in qualche modo all'orbita di film cult o capolavori del passato venduti a cifre esorbitanti? Ebbene, nei prossimi giorni la lista potrebbe ulteriormente allungarsi: è infatti partita l'asta per delle fotografie che faranno sicuramente gola a qualche facoltoso cinefilo.

La nota casa d'aste Sothesby ha infatti messo all'asta ben 55 fotografie originali de Il Gabinetto del Dottor Caligari, capolavoro del cinema espressionista tedesco risalente al 1920. Una manciata di fotografie centenarie dall'indubbio valore storico e artistico, che non andranno sicuramente via per pochi spiccioli: la base d'asta è di 13.000 dollari e, secondo le stime di Sothesby, il prezzo per accaparrarsi la collezione si aggirerà intorno ai 30.000 dollari.

"Questa notevole collezione di 55 fotografie molte delle scene psicologicamente e visivamente deviate del film muto del 1920 Il Gabinetto del Dottor Caligari, generalmente considerato il primo vero film horror. Robert Wiene diresse questo film sulle avventure di un diabolico ipnotista che manipola la mente di un sonnambulo per fargli eseguire una serie di omicidi. Considerato il primo film espressionista tedesco, il set e il design dei costumi rispecchiano la cupa narrativa del film, così come fanno le inquietanti inquadrature del direttore della fotografia Willy Hameister" si legge nella descrizione che è possibile trovare sul catalogo.

L'asta c'è, le foto anche: non resta che augurare buona fortuna a chiunque possa e voglia permettersi una spesa di cui sicuramente non si pentirà!