Assegnato a Natalie Portman il 'Nobel ebraico' Genesis Prize

Natalie Portman ha vinto il premio, considerato il, dal valore di un milione di dollari e assegnato ogni anno a chi può essere un'ispirazione per le nuove generazioni di ebrei grazie ai risultati professionali e alla dedizione ai valori ebraici. Lo riporta Pagine Ebraiche, rivista delle comunità ebraiche italiane.

Natalie Portman ha vinto l'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 2011 per Il cigno nero di Darren Aronofsky. Nel 2015 è stata regista e interprete di Sognare è vivere, film tratto da 'Storia d'amore e ombra' di Amos Oz e girato interamente in ebraico.

L'attrice è stata premiata in quanto 'rappresenta i tratti salienti del carattere ebraico e i valori del nostro popolo con la sua tenacia, il duro lavoro, la ricerca dell'eccellenza, la curiosità intellettuale e il desiderio sincero di contribuire a rendere il mondo un posto migliore' ha dichiarato Stan Polovets, chairman e co-fondatore del premio.

Nata in Israele e cresciuta negli Stati Uniti, Natalie Portman è la prima donna a ricevere il Genesis Prize e le sarà consegnato il prossimo giugno a Gerusalemme.