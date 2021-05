Sotto Assedio - White House Down e l'omaggio a Die Hard: ecco 5 curiosità sul film

Questa sera su TV8 torna in onda Sotto Assedio - White House Down, thriller d'azione del 2013 diretto da Roland Emmerich che vede come protagonisti Jamie Foxx, Channing Tatum e Maggie Gyllenham.

Nel film, l'agente di polizia John Cale (Tatum) si ritrova a dover proteggere la propria figlia e il Presidente degli Stati Uniti (Foxx) dall'attacco di un gruppo di paramilitari in cerca di vendetta. Con il governo nazionale nel caos e il tempo che scorre inesorabile, tocca a lui salvare il presidente, sua figlia e il Paese.

In occasione del ritorno in tv, abbiamo raccolto per voi 5 curiosità da non perdere su Sotto Assedio - White House Down:

Sotto Assedio - White House Down è uno dei due film usciti nel 2013 ad essere incentrato su un assedio alla Casa Bianca . L'altro è Attacco al Poter - Olympus Has Fallen con Gerard Butler e Aaron Eckhart, quest'ultimo nei panni del Presidente degli Stati Uniti.

La canottiera bianca che Channing Tatum indossa nel film è un omaggio al look di Bruce Willis in Trappola di cristallo, primo capitolo della saga di Die Hard.

Emmerich ha inserito all'interno della pellicola due autocitazioni. La prima è presente durante la visita guidata, quando la guida fa notare ai visitatori di trovarsi nella porzione di Casa Bianca distrutta in Independence Day, mentre la seconda è una scena in cui degli elicotteri volano attraverso i palazzi di Waghinston che ricorda una sequenza di Godzilla. Entrambi i film sono stati diretti dallo stesso Emmerich.

Jamie Foxx ha basato la sua performance su Barack Obama, che al tempo era il Presidente degli Stati Uniti in carica.

Il film proiettato nel cinema privato della Casa Bianca in cui si nascondono i terroristi è Lawrence d’Arabia.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Sotto Assedio - White House Down.