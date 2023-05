Assassinio sull'Oriente Express, Johnny Depp si presentò sul set con una sbornia!

Su un set si verificano sempre le situazioni più strane ed inverosimili. Questo sembra non aver risparmiato neanche Assassinio sull'Oriente Express che ha visto, in uno dei primi giorni di riprese, Johnny Depp protagonista di uno scontro con il regista e protagonista Kenneth Branagh.

Non è raro che gli attori si presentino sui set dopo aver fatto baldoria la sera prima o semplicemente in condizioni non adeguate. L'esperienza insegna a molti registi come gestire la situazione e fare in modo che gli attori coinvolti non ripetano questo tipo di atteggiamenti. E' più che risaputo quanto Kenneth Branagh sia un regista molto ligio alla disciplina e al lavoro sul set. Inizialmente sembra che Johnny Depp non avesse capito questo mudus operandi del regista.

Con la sua idea di realizzare un universo cinematografico di Agatha Christie Kenneth Branagh sta cercando di puntare molto in alto e, come è ovvio che sia, pretende impegno e dedizione dai suoi collaboratori. Johnny Depp si presentò una mattina sul set in ritardo mentre tentava di smaltire una sbornia dal giorno prima. Il regista lo riprese davanti a tutta la troupe con parole molto dure capaci di risvegliare il senso di responsabilità dell'attore. "Mi aspetto che tutti i miei attori siano puntuali e ben preparati. Se questo è troppo difficile per te, non ho problemi a trovare un altro attore". Dal giorno dopo Depp si presentò sempre in orario per le riprese.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Assassinio sull'Oriente Express. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!