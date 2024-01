Assassinio sull'Oriente Express, Branagh giustificò i baffi di Poirot in maniera assurda!

Assassinio sull'Oriente Express è stata la pellicola sulla saga di Poirot che ha introdotto il personaggio con i suoi stravaganti look. Suo segno distintivo sono sicuramente i baffi che, secondo quanto trapelato, sarebbero stati giustificati da Kenneth Branagh in maniera particolare.

Quando si tratta di film d'epoca e, soprattutto, di pellicole che hanno la loro forza in un personaggio iconico, il suo stile diventa quanto meno fondamentale anche per il modo in cui diventa un punto per attrarre il pubblico. Per Poirot questo ragionamento diventa particolarmente importante. Ricordato come uno dei detective più famosi della letteratura, l'interpretazione portata al cinema da Kenneth Branagh ha aiutato a rendere la sua immagine, forse, ancora più iconica.

Uno dei tratti distintivi del Poirot cinematografico sono sicuramente i baffi e la loro incredibile stravaganza. Branagh, che è anche regista della pellicola, giustificò questa sua decisione dicendo che, in quindici citazioni del libro erano descritti dei baffi simili a quelli che lui sfoggia nel film. Nessuno ha avuto voglia di controbattere alla sua decisione, soprattutto dopo il modo in cui il regista ha saputo gestire Johnny Depp che si presentò sul set di Assassinio sull'Oriente Express con una sbornia.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Assassinio sull'Oriente Express. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!