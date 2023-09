Assassinio a Venezia, spiegazione del finale: chi è l'assassino?

C'è un nuovo caso per Hercule Poirot: il detective interpretato da Kenneth Branagh è tornato per la sua terza avventura cinematografica tratta dai libri di Agatha Christie, e stavolta è impegnato a risolvere un intricato caso di omicidio avvenuto proprio nel nostro Paese, tra i canali e le gondole di Venezia.

Mentre arrivano i primi dati del box-office di Assassinio a Venezia, dunque, eccoci a fare il solito, potenzialmente utile recap del finale del film diretto proprio da Kenneth Branagh: chi è, stavolta, l'assassino responsabile di tutti gli eventi narrati in quest'ultima trasposizione di un romanzo della leggendaria giallista?

Di colpevoli, in realtà, ce ne sono ben due: l'omicidio del dottor Leslie Ferrier ad opera di Rowena Drake è infatti figlio di un malinteso, dal momento in cui a ricattare Rowena era il figlio di Leslie, Leopold Ferrier, che aveva scoperto l'avvelenamento della defunta figlia di Rowena ad opera della madre stessa. Ricattando la donna, dunque, Leopold sperava di evitare di finire in povertà (il disturbo da stress post-traumatico del padre, infatti gli impediva di esercitare la sua professione).

Naturalmente le cose non finiscono bene neanche per Rowena: la donna cade infatti nel vuoto presumibilmente spinta da una presenza soprannaturale... Quella di sua figlia! Allucinazione dovuta alle sostanze assunte da Poirot o realtà? A voi l'ardua sentenza! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Assassinio a Venezia.