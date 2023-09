Assassinio a Venezia, rassegnatevi: ci saranno molti cambiamenti rispetto al libro

Tra pochi giorni uscirà nelle sale l'adattamento cinematografico del romanzo di Agatha Christie Poirot e la strage degli innocenti, diretto da Kenneth Branagh, con il titolo Assassinio a Venezia. Rispetto ai precedenti capitoli adattati da Branagh, Assassinio a Venezia non adatterà fedelmente il libro di Christie.

Assassinio a Venezia conterrà alcune modifiche sostanziali al materiale originale. Il titolo si discosta particolarmente da quello del romanzo ma il film avrà anche un'ambientazione diversa e alcune modifiche alla trama.



A parlarne è stato James Pritchard, amministratore delegato dell'Agatha Christie Estate e produttore esecutivo del film, ha sottolineato proprio queste differenze:"C'è un numero significativo di cambiamenti nella storia. E sì, uno degli indizi è nel titolo. Con Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo avevamo realizzato due adattamenti molto o piuttosto fedeli di due libri piuttosto famosi e piuttosto grandi. E Michael Green, lo sceneggiatore, e Kenneth Branagh, regista [e Hercule Poirot] hanno pensato che forse avremmo dovuto sorprendere il nostro pubblico e provare qualcosa di diverso".



In attesa di scoprire se ci saranno altri film tratti da Agatha Christie, il più grande cambiamento del terzo capitolo è il passaggio al genere horror. Se le prime due erano classiche storie di mistero, Assassinio a Venezia include elementi orrorifici e con fantasmi:"La differenza principale che volevano trovare era di tono. Volevano giocare un po' con l'horror e sentivano che un party di Halloween sarebbe stato un ottimo trampolino di lancio. Volevano ambientarlo a Venezia, è stato un cambiamento abbastanza precoce quello che hanno escogitato. C'erano due potenziali ragioni per questo. Una di quelle principali era che, se fai un film a Hollywood vuoi uno sfondo fantastico... E non molti sfondi sono migliori di Venezia. Quindi c'erano degli elementi cinematografici. Ma c'è anche un elemento atmosferico a Venezia. Il film gioca con il soprannaturale, e Venezia ha un'aria di mistero e mistica con la quale giocare".



Non perdetevi il trailer di Assassinio a Venezia, il film diretto da Kenneth Branagh, alla terzia regia del franchise dopo Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo.