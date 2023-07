Assassinio a Venezia: un Hercule Poirot da paura nel nuovo trailer con Kenneth Branagh

A distanza di diversi mesi dal primo inquietante teaser trailer di Assassinio a Venezia, in questi minuti 20th Century Studios ha diffuso il nuovo trailer ufficiale del terzo capitolo della saga cinematografica dell'Hercule Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh.

L'autore/attore, che in questi giorni è al centro di rumor contrastanti su un possibile live-action di Gargoyles per Disney, torna dunque ad indossare i panni del celebre detective creato dalla penna di Agatha Christie, in un capitolo che promette un drastico cambio di rotta rispetto ai precedenti due episodi, Assassino sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo: come potete vedere nel filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, infatti, Assassinio a Venezia si getterà a capofitto in atmosfere a dir poco inquietanti, al punto che la descrizione ufficiale fornita da Disney anticipa un vero e proprio 'sconvolgente thriller sovrannaturale'.

Ambientato nell'inquietante Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, Assassinio a Venezia vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot, oggi in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo: una notte partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale, ma quando uno degli ospiti viene assassinato il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti. Con una sceneggiatura del candidato all’Oscar Michael Green, il film è prodotto da Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott e Simon Kinberg, e il solito cast all-star include, oltre a Kenneth Branagh, anche Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e la vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh.

La data d'uscita in Italia è fissata al 14 settembre, quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.