Assassinio a Venezia, Hercule Poirot insulta tutti nella nuova video anteprima

Hercule Poirot ne sa una più del diavolo: uomo di poca fede, ma tanta razionalità si scontrerà più volte in Assassinio a Venezia, terzo film della saga ispirata ai gialli di Agatha Christie con protagonista Kenneth Branagh: una clip in anteprima mostra Poirot entrare in conflitto con un personaggio in particolare, new entry della saga.

Poirot si scontrerà con la medium Joyce Reynolds, interpretata dall'attrice premio Oscar Michelle Yeoh: l'investigatore, ormai in pensione, infatti verrà convinto a partecipare a una seduta spiritica a Venezia ma nella clip in anteprima mostra tutto il suo disappunto definendo i medium "solo truffatori": lo scontro tra il mondo ultraterreno però vedrà la sua conclusione con un lampadario che finisce in mille pezzi, che suggerisce la presenza del soprannaturale.

Il trailer di Assassinio a Venezia anticipa un'avventura più horror delle precedenti, spingendo il tasto sulla presenza di elementi soprannaturali che dovrà essere proprio Poirot a confermare o smascherare a seguito di un terribile omicidio. La nuova pellicola con protagonista Kenneth Branaght è tratta dal romanzo Poirot e la strage degli innocenti, ambientato proprio durante la notte di Halloween.

Nell'attesa di scoprire se per la prima volta l'investigatore Hercule Poirot dovrà confrontarsi con spiriti e presenza demoniache un altro importante dubbio ci ronza in mente: Assassinio a Venezia sarà davvero l'ultimo film di Poirot?