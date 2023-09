Assassinio a Venezia, flop o successo? I primi dati dal box office

Dopo aver visto insieme qual è il budget di Assassinio a Venezia e aver calcolato quanto, più o meno, dovrà incassare il nuovo film della saga per generare profitto, diamo un'occhiata ai primi dati di tracciamento box office per l'opera diretta e interpretata da Kenneth Branagh.

Secondo quanto riportato dagli analisti di Deadline in queste ore, infatti, Assassinio a Venezia dovrebbe incassare circa 12-15 milioni di dollari al botteghino nazionale durante il suo primo fine settimana di programmazione, una cifra che dovrebbe consentirgli di ottenere il primo posto in classifica scalzando dalla cima l'attuale re del box office - o meglio regina, demoniaca - The Nun 2 della saga di The Conjuring Universe: un passaggio di testimone più che calzante, considerato che Assassinio a Venezia è descritto come un horror sovrannaturale che promette di cambiare drasticamente i toni delle precedenti avventure di Hercule Poirot.

A proposito dei primi due film della saga diretta, interpretata e prodotta dal pluri-premio Oscar Kenneth Branagh, un'eventuale apertura da 12 milioni di dollari per Assassinio a Venezia sarebbe in linea con Assassinio sul Nilo, il secondo capitolo della serie tratta dai romanzi di Agatha Christie, che aveva esordito con un totale di 12,8 milioni di dollari (ma Assassinio sul Nilo aveva un budget significativamente superiore rispetto al terzo film, cosa che non lo ha aiutato al box office). Da questo punto di vista, Assassinio sull'Orient Express rimane il fiore all'occhiello della serie con un weekend di apertura a livello domestico da 28,6 milioni di dollari nel 2017.

Assassinio a Venezia arriva oggi 14 settembre nei cinema italiani.