Dopo Assassinio a Venezia ci saranno altri film su Agatha Christie? 'Se Kenneth vuole'

L'Hercule Poirot di Kenneth Branagh è già alla sua terza esperienza sul grande schermo: il personaggio ideato dalla geniale penna di Agatha Christie tornerà per Assassinio a Venezia dopo Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, ma sarà davvero l'ultima volta per il nostro detective dagli iconici baffi?

Apparso nel trailer di Assassinio a Venezia lo scorso luglio, Poirot potrebbe tornare se il suo interprete e regista dovesse averne voglia, almeno stando alle parole di James Prichard: "Se Ken volesse farne ancora e Michael [Green] dovesse avere voglia di scriverne ancora allora ne faremo sicuramente altri" sono state le parole del produttore.

Prichard ha poi proseguito: "C'è un sacco di materiale da cui prendere ispirazione, quindi non finiremo certo per trovarci a corto di fonti!". Data la sterminata produzione di Christie, in effetti, i romanzi da adattare sul grande schermo difficilmente verranno esauriti nell'arco di pochi anni: dopo ben tre film, però, resta da vedere quanto i protagonisti della saga siano ancora intenzionati a sfruttare questo universo narrativo.

E voi, cosa ne dite? Vi piacerebbe un quarto capitolo della saga dopo la trilogia che si chiuderà con il film in uscita? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Assassinio sul Nilo.