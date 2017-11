Assassinio sull'Orient Express: il video backstage in esclusiva per Everyeye

Il prossimo 30 novembre, in anticipo di una settimana rispetto al 6 dicembre di partenza, arriverà nelle nostre sale <>bAssassinio sull'Orient Express, di cui vi mostriamo un backstage esclusivo per Everyeye.

Il nuovo film firmato Kenneth Branagh vanta un cast davvero d'eccezione, non soltanto per la qualità e il calibro dei nomi coinvolti, anche per la mole. In "cartellone" ritroviamo infatti più di dieci star internazionali come Tom Bateman, lo stesso Kenneth Branagh in doppia veste Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Marwan Kenzari, Olivia Colman, Lucy Boynton, Manuel Garcia-Rulfo e Sergei Polunin.

Com'è facile intuire dal titolo, si tratta di una trasposizione fedele, almeno nelle intenzioni di base, dell'omonimo capolavoro di Agatha Christie. La 20th Century Fox però ha ordinato un prodotto che rispettasse sì la tradizione, ma che innovasse allo stesso tempo, parlando un linguaggio moderno e dinamico, perfetto per intrattenere il pubblico di oggi. Dunque, siete pronti a scoprire chi sarà questa volta l'assassino? Come ricordavamo in apertura basta attendere il 30 novembre prossimo, oppure volare all'anteprima del 29 novembre al Cinema Arcadia di Melzo in formato 70mm, in esclusiva per l’Italia.