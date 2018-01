Assassinio sull'Orient Express sta per superare i 2 milioni di spettatori in Italia!

Assassinio sull'Orient Express continua la sua corsa al botteghino e in Italia sta per raggiungere il considerevole numero di

"È stato il vero exploit del box office delle feste: uscito in sala il 30 novembre scorso, Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh distribuito da 20th Century Fox ha raggiunto un incasso di €13.464.620 e un pubblico di 1.980.472 (dati aggiornati al 3 gennaio).

Ma la sua corsa continua: Assassinio sull’Orient Express si sta preparando a superare il 2 milioni di presenze in sala nella settimana in corso, essendo ancora saldamente stazionato in 164 sale. Una vera sorpresa, soprattutto per un film arrivato al 37° giorno di permanenza nei cinema.

Un successo che si somma a quello internazionale, dove ha già raggiunto un incasso di 330.188.723 dollari in tutto il mondo, tanto da dare il via alla realizzazione del sequel Assassinio sul Nilo. Un successo anche sui social per la pagina Facebook ufficiale italiana www.facebook.com/OrientExpressFilmIT che ha raggiunto oltre 171 mila followers, ricevuto visite da più di 6 milioni di persone e in cui sono quotidianamente pubblicati contenuti creativi legati al film.

Sinossi: "Assassinio sull'Orient Express è il nuovo adattamento cinematografico del celebre giallo di Agatha Christie. L’Orient-Express, il famoso treno che congiunge Parigi con Istanbul, è costretto ad una sosta forzata, bloccato dalla neve. A bordo qualcuno ne approfitta per compiere un efferato delitto, ma, sfortunatamente per l’assassino, tra i passeggeri c’è anche il famoso investigatore belga Hercule Poirot, al quale verranno affidate le indagini. Poirot, in effetti, risolverà il caso, non prima, però, di essersi imbattuto in una sensazionale sorpresa."