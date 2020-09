Assassinio sull'Orient Express: quanto tempo è servito per realizzare i baffi di Poirot?

Questa sera su Rai 1 verrà trasmesso Assassinio sull’Orient Express, l'ultimo adattamento dell'omonimo giallo di Agatha Christie ad opera di Kenneth Branagh, che si ritaglia anche la parte del protagonista assoluto, ovvero l'investigatore Hercule Poirot, contraddistinto dai suoi inconfondibili baffetti.

Apprezzato dalla critica e buon successo anche a livello commerciale, per il film è occorsa una lunga pre-produzione, soprattutto per curare al dettaglio tutti gli aspetti visivi della pellicola, incluso le magnifiche scenografie, i costumi e il look dei personaggi.

Per il personaggio di Poirot, in particolare, l'attenzione maniacale di Branagh e soci si è focalizzata principalmente su due aspetti: il nodo alla cravatta e il look dei suoi baffetti, caratteristica fondamentale del personaggio e per il quale è noto a tutti gli appassionati dei suoi gialli, oltre al fiuto infallibile e alla tecnica deduttiva. Per il risultato finale del nodo alla cravatta è stato impiegato un tempo limite di tre mesi, contando anche le varie sperimentazioni con tessuti diversi e di tecniche per la realizzazione del particolare nodo.

Per quanto riguarda i baffetti, Branagh ha dapprima raccolto tutto il materiale narrativo esistente su Poirot, evidenziando le parti in cui venivano descritti proprio i baffi del personaggio. Per ideare e realizzare la forma dei baffi che gli vediamo sul grande schermo sono stati necessari ben nove mesi di lavoro, oltre ovviamente al tempo necessario per replicarli al trucco. Merito della truccatrice e acconciatrice Carol Hemming.

Costato appena 55 milioni di dollari al netto di un cast corale composto da nomi importanti, Assassinio sull'Orient Express di Keneth Branagh si rivelava nel 2017 un grande successo al box-office, portando a casa la bellezza di 352 milioni di dollari. Considerando anche i costi di promozione, il titolo ha quadruplicato l'investimento in termini d'introiti, aprendo immediatamente al sequel Assassinio sul Nilo.