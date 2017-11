Assassinio sull'Orient Express: la Fox anticipa l'uscita italiana del film

La 20th Century Fox ha anticipato l’uscita italiana di, il nuovo adattamento dell’omonimo giallo didiretto da

Inizialmente programmato per il 6 dicembre 2017, il film uscirà invece il prossimo 30 novembre, ovvero una settimana prima di quanto stabilito in un primo momento. Questo, probabilmente, per non uscire troppo vicino alla grande uscita di dicembre, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, programmato per il 13 dicembre 2017.

L’anteprima italiana si terrà all’Arcadia di Melzo il 29 novembre, unica sala del nostro paese che proietterà la pellicola in 70mm.

Sinossi: Assassinio sull'Orient Express è il nuovo adattamento cinematografico del celebre giallo di Agatha Christie. L’Orient-Express, il famoso treno che congiunge Parigi con Istanbul, è costretto ad una sosta forzata, bloccato dalla neve. A bordo qualcuno ne approfitta per compiere un efferato delitto, ma, sfortunatamente per l’assassino, tra i passeggeri c’è anche il famoso investigatore belga Hercule Poirot, al quale verranno affidate le indagini. Poirot, in effetti, risolverà il caso, non prima, però, di essersi imbattuto in una sensazionale sorpresa.