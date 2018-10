Assassinio sul Nilo, Tom Bateman di nuovo nel cast. Slitta la data d'uscita

È oggi Deadline a informarci di una nuova entrata nel cast dell'atteso Assassinio sul Nilo, sequel dell'adattamento cinematografico a firma di Kenneth Branagh di Assassinio sull'Orient Express che sarà nuovamente diretto dall'autore britannico per un'uscita adesso posticipata al 2020.

Diciamo new entry ma in realtà è una vecchia conoscenza, visto che parliamo di Tom Bateman, già visto nei panni di Bouc nel film dello scorso anno, ruolo che tornerà a interpretare anche in Assassinio sul Nilo al fianco di un baffuto Hercule Poirot portato sul grande schermo dallo stesso Branagh.



Il romanzo originale Assassinio sul Nilo fu pubblicato per la prima volta nel 1937. Nella storia, Poirot si trova in vacanza in Egitto e finisce per indagare su un omicidio probabilmente scaturito da un triangolo amoroso. L'opera fu adattata per la prima volta sul grande schermo nel 1978 e anche in quel caso si trattò di un sequel per il film del 1974 Assassinio sull'Orient Express, nonostante il cambio totale di cast tecnico e attori.

Assassinio sul Nilo sarà scritto nuovamente da Michael Green (Logan) e vedrà nel cast anche i già confermati Gal Gadot e Armie Hammer, per un'uscita prevista ora per il 2 ottobre 2020 e non più per il 20 dicembre 2019.



Tra i produttori figurano anche Ridley Scott e Simon Kinberg.