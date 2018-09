Assassinio sul Nilo: il sequel inizierà le riprese durante la primavera 2019

Assassinio sul Nilo, sequel del film diretto da Kenneth Branagh Assassinio sull'Oriente Express, inizierà le riprese in Inghilterra durante la primavera del prossimo anno. L'adattamento del classico di Agatha Christie non ha raggiunto il successo della pellicola diretta da Sidney Lumet, ma la critica ha comunque esaltato la sua componente visiva.

Come riportato da Geeks Worldwide, le riprese del film dovrebbero avvenire nei Longcross Studios situati a Surrey, Inghilterra, come il capitolo precedente. Branagh, che nel film interpreta il leggendario detective Hercule Poirot, è al momento impegnato con la post-produzione del film Disney Artemis Fowl, ma dovrebbe iniziare le riprese per la primavera del 2019, in linea con la release di dicembre.



Il film è tratto dal romanzo di Agatha Christie, Poirot sul Nilo, la cui storia è stata già trasposta una volta sul grande schermo nel 1978 nel film di John Guillermin Assassinio sul Nilo, con Peter Ustinov nei panni dell’investigatore Poirot. La stessa storia è stata poi adattata per il piccolo schermo nel 2004 come episodio della serie Poirot con David Suchet.



Diretto nuovamente da Branagh, Assassinio sul Nilo approderà nelle sale americane il 20 dicembre 2019, e dovrà vedersela con l'uscita dello Star Wars: Episodi IX di J.J. Abrams e il musical della Universal, Wicked. Assassinio sull'Orient Express annoverava nel cast, tra gli altri, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Johnny Depp. Dobbiamo aspettarci un cast stellare anche per questo secondo capitolo?