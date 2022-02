Assassinio sul Nilo, quando uscirà il prossimo film su Hercule Poirot?

Assassinio sul Nilo è un flop al botteghino, almeno fino ad ora. Il secondo film dedicato a Hercule Poirot è arrivato con un paio di anni di ritardo e non ha convinto il pubblico, che non ha riempito le sale. Proprio per questo ci si chiede si ci sarà un sequel e quando potrebbe uscire.

Come sappiamo la narrativa intorno a Hercule Poirot non manca. Il personaggio è apparso in ben 33 romanzi di Agatha Christie, e il materiale dunque sarebbe tanto. Certo, vista l'attuale situazione al botteghino, un ulteriore sequel sembrerebbe a rischio, ma secondo quanto riportato una piccola ripresa potrebbe cambiare notevolmente questa previsione. Infatti è chiaro che la pellicola non raggiungerà mai i numeri della prima, ma anche semplicemente rientrare dei costi con un guadagno buono, seppur non ottimo, sarebbe un punto d'inizio.

In ogni caso, se venisse confermato un sequel, non arriverebbe sicuramente in tempi brevi. Se ricordate, il secondo film era stato annunciato nel lontano 2017, e nonostante le riprese si fossero concluse nel 2019, è arrivato ben cinque anni dopo, nel 2022. Ora, bisogna calcolare il forte ritardo dovuto alla pandemia, senza il quale la pellicola sarebbe probabilmente arrivata in sala tra fine 2020 e inizio 2021. Proprio partendo da questa base, secondo i nostri calcoli, il film potrebbe arrivare verso l'inverno del 2025. Prima, però, ci sarà bisogno di una conferma ufficiale, che potrebbe giungere nei prossimi due mesi. Intanto ecco la nostra recensione di Assassinio sul Nilo.