Assassinio sul Nilo, quanto ha guadagnato Gal Gadot? Il suo cachet

Dopo l'uscita di Assassinio sul Nilo, tutti si chiedono se arriverà un terzo film con Hercule Poirot. Nel frattempo l'ultimo continua a portare al cinema un numero, secondo le statistiche, non sufficiente di spettatori. Infatti considerando il budget investito, non c'è stato il ritorno sperato. Tra gli attori più costosi c'è stata Gal Gadot.

Stiamo parlando sicuramente di un film pieno di stelle del cinema, per cui a livello di budget tanto è stato speso in quel senso. Anche perché il cast era piuttosto nutrito e contava Kenneth Branagh, Annette Bening, Tom Bateman, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo e la già citata Gal Gadot.

Come sappiamo tra i salari più alti c'è sicuramente quello di Branagh, non solo attore di fama, ma anche volto del franchise nei panni di Hercule Poirot. Secondo alcune quanto rivelato l'attore avrebbe portato a casa circa 2,5 milioni di dollari. Ma meglio di lui avrebbe fatto Gal Gadot. L'attrice ha infatti portato a casa ben 5 milioni di dollari. Una cifra che sicuramente rispecchia il momento incredibile per l'interprete israeliana, che è coinvolta in diversi franchise di successo. E secondo i dati il suo sarebbe effettivamente il cachet più alto, perché l'altra celebrità che ha sfondato il milione, ovvero Tom Bateman, ha toccato "appena" la cifra di 1,5 milioni. Neanche la metà di quanto incassato da Gadot.

Secondo voi il film vale tutti i soldi spesi? Fatecelo sapere nei commenti, intanto noi vi raccontiamo la nostra sulla pellicola nella recensione di Assassinio sul Nilo.