Assassinio sul Nilo: ecco quando arriverà in Italia su Disney+

Il film diretto da Kenneth Branagh, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Assassinio sul Nilo, è il sequel della pellicola del 2017 Assassinio sull'Orient Express.

Il film, uscito nella sale il mese scorso, è stato accolto con recensioni contrastanti da parte della critica e del pubblico. Attualmente ha infatti un punteggio di critica del 64% e un punteggio di pubblico dell'82% su Rotten Tomatoes. Nella giornata di oggi, sono state annunciate le date di uscita della pellicola sulle piattaforme streaming, che debutterà in Italia il 30 marzo su Disney+.

Per quanto riguarda le altre date, il film arriverà ufficialmente su Hulu e HBO Max negli Stati Uniti il ​​29 marzo, mentre in Canada, Germania, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Portogallo, Belgio, Australia, Nuova Zelanda, Corea, Taiwan, Lussemburgo, Austria arriverà come per l'Italia il 30 Marzo sempre su Disney+.

Assassinio sul Nilo è basato sull'amato romanzo del 1937 dell'acclamata autrice Agatha Christie. Kenneth Branagh, tornato nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot, è affiancato da Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Letitia Wright e Gal Galdot. Nel film, la vacanza egiziana del famoso investigatore belga, a bordo di un affascinante piroscafo fluviale, si trasformerà ben presto in una terrificante caccia all'uomo.

In conclusione, lasciamo a chi fosse interessato la spiegazione del finale di Assassinio sul Nilo.