Assassinio sul Nilo, ci sono tutti i protagonisti nei nuovi character poster italiani!

Manca poco ormai all'uscita di Assassinio sul Nilo: il film di (e con) Kenneth Branagh farà il suo esordio nelle nostre sale il prossimo 10 febbraio, per cui questo potrebbe effettivamente essere il momento giusto per cominciare a familiarizzare con i personaggi che interagiranno con Hercule Poirot nel corso della sua nuova indagine.

Mentre i social continuano a protestare per la presenza di Armie Hammer e Letitia Wright nel sequel di Assassinio sull'Orient Express, dunque, i nuovi character poster in italiano ci presentano uno ad uno i principali protagonisti di questa nuova avventura ambientata sulle tutt'altro che quiete acque del fiume africano.

Ecco dunque la moglie (Gal Gadot), il detective (Kenneth Branagh), la manager (Letitia Wright), l'amico (Tom Bateman), l'amante (Emma Mackay), la madre (Annette Bening) e il cugino (Ali Fazal), ognuno con il suo passato oscuro, ognuno con i suoi motivi per finire nella lista dei sospettati del nostro Poirot (a parte, s'intende, Poirot stesso).

Impossibile non far caso anche questa volta all'assenza di Armie Hammer da queste nuove immagini promozionali: i riferimenti alla presenza dell'attore nel cast sono stati ridotti all'osso dopo il noto scandalo, al punto che si parla della possibilità che il minutaggio di Hammer sia stato ridotto in fase di montaggio. Sarà vero? Lo scopriremo solo tra qualche settimana.