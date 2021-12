Assassinio sul Nilo, Poirot a caccia del colpevole nel nuovo trailer ufficiale!

Non c'è pace per Hercule Poirot: il leggendario detective è destinato a trovarsi continuamente coinvolto in casi sempre più difficili da risolvere, tra un Assassinio sull'Orient Express già archiviato da un po' di tempo e un Assassinio sul Nilo che, invece, ci svelerà solo tra un po' di tempo i suoi misteri.

Il film sul quale si è recentemente abbattuto lo scandalo che ha coinvolto Armie Hammer è ormai prossimo all'esordio, come il trailer rilasciato proprio in queste ore non manca di ricordarci: dopo gli innumerevoli slittamenti che ne hanno segnato la produzione, Assassinio sul Nilo sembra infatti destinato a fare il suo debutto in sala il prossimo 10 febbraio 2022.

Dicevamo del trailer, nel quale assistiamo a una carrellata di tutti i personaggi coinvolti nel nuovo caso che il detective interpretato da Kenneth Branagh sarà chiamato a risolvere: troviamo quindi Gal Gadot e il già citato Armie Hammer, ma anche una Emma Mackay fresca di terza stagione di Sex Education, Letitia Wright, Rose Leslie, Tom Bateman e Annette Bening.

Vedremo se il film riuscirà a bissare il successo del precedente capitolo uscito nel 2017: voi, intanto, fateci sapere nei commenti le vostre impressioni in seguito a quest'ultimo trailer. Stando agli ultimi aggiornamenti, comunque, Assassinio sul Nilo non dovrebbe aver subito reshoot in seguito al caso Armie Hammer.