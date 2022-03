Assassinio sul Nilo da oggi su Disney Plus: guardate una scena eliminata!

Assassinio sul Nilo arriva oggi su Disney Plus, e per l'occasione i 20th Century Studios hanno pubblicato una scena eliminata mai vista al cinema, che potete trovare all'interno dell'articolo.

Nella scena eliminata, intitolata 'Poirot discusses the case', il celebre investigatore Hercule Poirot sta esaminando il caso di un omicidio avvenuto mentre si trovava a bordo di un battello che viaggiava sul Nilo, nel futile tentativo di prendersi una vacanza. Sebbene la scena non aggiunga molto alla trama del film, aiuta a sottolineare il pensiero metodico di Poirot, intento a dare ordini per assicurarsi che tutti facciano esattamente ciò che vuole lui. La scena mostra anche Poirot che analizza una serie di passaporti che sono indizi significativi del mistero del film, conferendo al processo investigativo del detective qualche secondo in più per brillare sullo schermo.

La sequenza è solo una delle otto scene eliminate incluse nella versione home-video fisica di Assassinio sul Nilo, che vanta anche quattro featurette che consentono ai fan di sbirciare dietro le quinte del film e vedere come il vincitore del premio Oscar Kenneth Branagh abbia adattato con successo uno dei romanzi più amati di Agatha Christie.

Ricordiamo che il cast all-star di Assassinio sul Nilo comprende anche Gal Gadot, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Letitia Wright e Jennifer Saunders. Nel frattempo, ecco le ultime novità su un terzo film di Kenneth Branagh su Poirot.