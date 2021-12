Assassinio sul Nilo, il minutaggio di Armie Hammer è stato ridotto dopo lo scandalo?

Tra le varie sfortune con cui Assassinio sul Nilo ha dovuto fare i conti nel corso della sua travagliata produzione troviamo sicuramente lo scandalo che ha coinvolti Armie Hammer: ricorderete sicuramente le pesanti accuse di cannibalismo rivolte all'attore, la cui partecipazione al film sembrava ad un certo punto addirittura in dubbio.

Il nuovo trailer di Assassinio sul Nilo ha però smentito i timori di cui sopra: Armie Hammer è infatti presente in alcune scene proprio come i colleghi Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackay e così via. Nonostante ciò, però, qualcosa continua a non tornare agli occhi degli osservatori più attenti (o sospettosi).

Rispetto al precedente trailer del film di Branagh, infatti, il minutaggio di Hammer appare sensibilmente ridotto: una scelta che, date le circostante, è difficile non ricondurre alla voglia della produzione di prendere il più possibile le distanze da un attore che, al momento, non gode certamente delle simpatie dell'opinione pubblica.

Possibile che ciò sia il preludio ad una riduzione del minutaggio di Hammer nel film? La cosa non appare improbabile, rappresentando un possibile compromesso in luogo della possibilità di effettuare dei reshoot per escludere definitivamente d'attore. Per scoprire la verità, comunque, non resta che attendere il prossimo febbraio: nelle scorse ore è infatti stata svelata la data d'uscita italiana di Assassinio sul Nilo.