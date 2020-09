Assassinio sul Nilo, Gal Gadot e Armie Hammer splendidi nelle nuove immagini ufficiali

È grazie al nuovo numero di Total Film che possiamo mostrarvi due nuove immagini ufficiali dell'attesissimo Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, secondo capitolo delle indagini misteriose del suo Hercule Poirot con un nuovo e sorprendente cast corale all-star guidato da Armie Hammer e Gal Gadot.

E proprio loro due vediamo nelle due immagini di oggi, anche se nelle seconda il personaggio di Hammer è in compagnia di quella che dovrebbe essere la sua amante, interpretata dalla bravissima e splendida Emma Mackay (Sex Education).



Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per il secondo film della saga di Agatha Christie diretta da Kenneth Branagh? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Assassinio sul Nilo, che nel suo cast stellare oltre ai tre grandi nomi già citati include anche Tom Bateman, la quattro volte candidata all'Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, la co-protagonista di Game of Thrones Rose Leslie, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright, interprete di Yuri nel Marvel Cinematic Universe.

Assassinio sul Nilo è scritto da Michael Green, adattato dal romanzo di Agatha Christie, ed è prodotto da Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh, Judy Hofflund e Kevin J. Walsh. La data di uscita è attualmente fissata al 23 ottobre 2020.