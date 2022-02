Assassinio sul Nilo, il finale del film e del caso spiegati bene

Mentre Assassinio sul Nilo è ancora in sala, molti si chiedono quando uscirà il prossimo film su Hercule Poirot. Purtroppo ancora non si sa se ci sarà un sequel, e mentre attendiamo una risposta, proviamo a comprendere il finale del film in sala. Ovviamente quanto segue comprende spoiler.

Quello che abbiamo seguito in Assassinio sul Nilo è stato un caso difficile anche per Hercule Poirot, che alla fine della vicenda riunisce i passeggeri che si trovano sulla nave Karnak per svelare chi è il colpevole. Secondo quanto dichiarato da Poirot, tutto il piano sarebbe stato ordito da Jacqueline de Bellefort.

La donna non ha però agito da sola, perché ad architettarlo con lei c'era anche il compagno Simon Doyle. I due si sono infatti lasciati, in accordo, e Doyle ha finto di innamorarsi di una ricca ereditiera di nome Linnet, portandola a sposarlo: la sua volontà era infatti quella di ucciderla e appropriarsi del suo patrimonio. Fingendosi folle di gelosia, Jacqueline ha finto di sparare all'ex compagno con la sua calibro 22, ed è stata prontamente portata via, mentre Simon ha simulato la ferita utilizzando un tubetto di colore di Euphemia.

Mentre Bellefort veniva portata via, Doyle è corso al piano di sopra e ha ucciso la moglie con una pistola, che si trovava sotto al divanetto. Per silenziare il colpo l'uomo ha usato un foulard. Si è poi sparato alla gamba dopo essere sceso giù, per dimostrare che il colpo subito era reale. Così i coniugi si sono assicurati un alibi.

Tuttavia Louise, una cameriera, ha visto Simon raggiungere la moglie la sera in cui le ha sparato, e lo ricatta. Ma una frase fuori posto pronunciata dalla cameriera nel corso dell'interrogatorio di Poirot la mette nei guai: nel timore che la donna possa svelare tutto, infatti, Jacqueline decide di ucciderla poco dopo utilizzando un bisturi del dottor Windlesham. A vedere la scena è Bouc, che copre momentaneamente la situazione per non svelare il suo furto di una delle collane di Linnet. Tuttavia proprio quando Bouc sta per dire la verità, Jacqueline lo fredda con la pistola di Andrew Katchadourian.

I due coniugi, alla fine di tutto, vengono scoperti, e Jacqueline Bellefort decide di sparare Simon e se stessa per poter morire insieme.

Cosa ne pensate di questo finale? Vi è piaciuto? Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione di Assassinio sul Nilo.