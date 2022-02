Assassinio sul Nilo: il film con Gal Gadot e Armie Hammer è un flop anche in Cina

Niente da fare, neanche il mercato cinese riuscirà a impedire che Assassinio sul Nilo risulti un flop commerciale su tutta la linea. Dopo l'accoglienza più che tiepida in patria, infatti, la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh sperava almeno nella Cina, dove un film occidentale non usciva da oltre un mese, ma non è servito a nulla.

Assassinio sul Nilo ha esordito nelle sale americane circa una decina di giorni fa incassando solamente 12 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione, mentre al suo secondo weekend si è trovato la strada sbarrata dal successo commerciale di Uncharted. La produzione quindi sperava in un buon riscontro dal mercato cinese, dove un film occidentale non usciva da oltre un mese e dove il pesante scandalo di Armie Hammer (e il boicottaggio di Gal Gadot) era arrivato in tono minore rispetto al mercato casalingo.

Nulla di fatto: nel suo primo weekend cinese, Assassinio sul Nilo ha racimolato solo 5.9 milioni piazzandosi al quarto posto in classifica, dietro a tre film cinesi usciti ormai da quattro settimane: Battle of Lake Changjin 2, Too Cool to Kill e Nice View.

Una notizia ancora più negativa se pensiamo che nel 2017 Assassinio sull'Orient Express aveva racimolato 35 milioni al box-office cinese e a livello globale la pellicola diretta sempre da Branagh aveva totalizzato oltre 350 milioni di dollari. A questo punto diventa sempre più difficile coprire i costi di produzione, che si aggirano attorno ai 90 milioni di dollari, dato che al momento attuale l'incasso è di circa 76 milioni (ricordiamo che per andare in pari l'incasso deve essere pari al doppio delle spese del budget). Al film servirebbero almeno altri 100 milioni a questo punto impossibili da incassare.

E voi, siete già stati in sala a vedere il film con Gal Gadot e Letitia Wright? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Potete, intanto, recuperare la nostra recensione di Assassinio sul Nilo.