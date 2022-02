Assassinio sul Nilo: il film bandito dal Kuwait per il boicottaggio a Gal Gadot

Dopo un lunghissimo rinvio nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Assassinio sul Nilo esce finalmente al cinema oggi 10 febbraio; si tratta del secondo capitolo delle avventure di Poirot, interpretato e diretto da Kenneth Branagh dopo il successo di Assassinio sull'Orient Express. Tuttavia, il film non verrà distribuito in Kuwait.

Lo Stato del Kuwait ha deciso, infatti, di bandire il film di Kenneth Branagh dai propri cinema come confermato dal portavoce del ministero Anouar Mourad alla stampa internazionale e confermando i comunicati diffusi in queste ore. Secondo quanto riportato sul quotidiano locale Al-Qabas, la decisione è stata presa in seguito ad alcune proteste montate dal pubblico sui social media che chiedevano appunto il boicottaggio del film. Questi ultimi puntavano il dito su alcune dichiarazioni fatte da Gal Gadot verso l'esercito israeliano e sulle critiche al movimento islamico palestinese Hamas fatte durante la guerra di Gaza nel 2014.

La guerra causò la morte di 2251 persone dal lato palestinese, di cui la maggior parte civili, e 74 morti sul lato israeliano, di cui la maggior parte soldati. Il Kuwait è molto determinato a tagliare qualsiasi collegamento con Israele - a differenza dei vicini di casa del Bahrain e degli Emirati Arabi, che hanno siglato accordi di pace con lo stato ebraico - ed è stato da sempre un sostenitore della causa palestinese.

Assassinio sul Nilo è il secondo adattamento cinematografico del romanzo del 1937 di Agatha Christie, Poirot sul Nilo, dopo il film del 1978. Kenneth Branagh dirige il film e torna nelle vesti del celebre detective Hercule Poirot. Il personaggio, mentre si trova in vacanza sul Nilo, si propone di scovare l'assassino legato ad un torbido triangolo amoroso. Il cast del film comprende anche Armie Hammer, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders, Emma Mackey e Sophie Okonedo.



Su queste pagine sono già disponibili le prime reazioni ad Assassino sul Nilo, compresa la nostra recensione al film di Branagh.