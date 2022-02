Assassinio sul Nilo: quali sono le differenze tra il libro e il film di Kenneth Branagh?

In una nuova intervista, lo sceneggiatore di Assassinio sul Nilo Michael Green ha parlato delle differenze tra il libro originale di Agatha Christie e il nuovo adattamento diretto da Kenneth Branagh, che pochi giorni fa con Belfast è diventato il più nominato di sempre nella storia degli Oscar.

"Quello che vuoi fare quando ti approcci ad un'opera simile è onorarla, ma allo stesso tempo ristrutturarla", ha spiegato l'autore. "Perché ogni volta che adatti qualcosa devi trovare ciò che più ami all'interno di quell'opera, anche a scapito di altri aspetti. Ad esempio, a volte devi cancellare alcune cose belle del libro o cose che reputi interessanti sulla pagina per fare spazio a ciò che deve accadere nel film o a ciò che può funzionare sullo schermo."

Michael Green ha anche tracciato un parallelismo con Assassinio sull'Oriente Express, il precedente episodio della saga branaghiana. "Ogni film della saga va considerato come un nuovo capitolo della vita di Poirot: Orient Express è un film in cui Poirot affronta la moralità, l'idea che la realtà non sia in bianco e nero, che le cose sono molto più complesse. E' confortante immaginare che la realtà sia facile, che sia o bianca o nera, ma la vita purtroppo non è così. Per Assassinio sul Nilo abbiamo puntato principalmente sul tema dell'amore, il calore e la passione, e volevamo che ogni personaggio potesse dirci cosa prova riguardo al romanticismo: può essere cinico, o infantile, o romantico con la R maiuscola o lussurioso. Ed il romanticismo è un nemico formidabile per Poirot, perché lui vuole evitarlo da sempre."

A tal proposito, una delle grandi differenze tra il film e il libro è l'aggiunta del personaggio di Bouc, già apparso in Orient Express: l'amico fraterno di Poirot non appare nell'originale Death on the Nile, ma secondo Green lui e Branagh sono rimasti così colpiti dalla performance di Tom Bateman nella loro precedente collaborazione e hanno sentito il bisogno di includerlo. "Nelle prime conversazioni con Kenneth per questo film, abbiamo iniziato a parlare delle cose che pensavamo fossero andate benissimo con Orient Express", ha spiegato Green. "E abbiamo subito concordato sulla prova di Tom Bateman nei panni di Bouc. Per questo abbiamo trovato una nuova parte per lui."

