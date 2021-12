Assassinio sul Nilo, ecco la data d'uscita italiana del film con Gal Gadot!

La genesi di Assassinio sul Nilo è stata tra quelle più sfortunate di un biennio già poco felice per il mondo del cinema: tra slittamenti dovuti alla pandemia, ritardi vari e scandali imprevisti, il film con Gal Gadot e Kenneth Branagh ne ha passate davvero di tutti i colori! Finalmente, però, c'è una data d'uscita anche per il mercato italiano.

Mentre il nuovo trailer di Assassinio sul Nilo ci mostra parte del nuovo caso in cui sarà coinvolto l'immancabile Hercule Poirot di Kenneth Branagh, dunque, un post pubblicato dai profili social ufficiali di 20th Century Fox ci svela finalmente quando i fan italiani potranno fiondarsi in sala a godersi la nuova fatica del regista di Amlet e Assassinio sull'Orient Express.

Il prossimo 10 febbraio 2022, dunque, sarà il giorno in cui Assassinio sul Nilo farà il suo debutto nelle nostre sale... Sperando, ovviamente, che fino ad allora non sopraggiungano ulteriori impedimenti a mettere i bastoni tra le ruote a un film già decisamente sfortunato!

Cosa ne pensate? Siete curiosi di assistere alle nuove avventure di uno dei detective più amati del mondo? Fatecelo sapere nei commenti! Non tutti, comunque, sembrano provare entusiasmo per l'uscita del film: in molti, infatti, hanno criticato la presenza di Armie Hammer e Letitia Wright nel cast del film in seguito alle note polemiche che, per motivi diversi, hanno coinvolto i due attori.