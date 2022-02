Assassinio sul Nilo, la nuova clip ci presenta gli invitati al matrimonio dei Doyle

Ad un matrimonio non c'è mai da fidarsi a priori degli invitati, specie se c'è di mezzo Hercule Poirot: la presenza del celebre detective interpretato da Kenneth Branagh sta ad indicare che qualcosa di decisamente spiacevole accadrà di lì a poco, per cui meglio avere ben chiaro un quadro generale della situazione.

Situazione che ci viene illustrata dal Bouc di Tom Bateman nella nuova clip in italiano di Assassinio sul Nilo: dopo aver ammirato tutti i personaggi nei nuovi poster del film di Kenneth Branagh, infatti, l'estratto pubblicato in queste ore ci permette di passare in rassegna uno per uno i volti di spicco presenti al matrimonio dei Doyle, con tanto di veloce excursus dei loro background.

Tra vecchie fiamme e parenti potenzialmente serpenti, la festa alla quale il nostro Hercule è chiamato a prendere parte sembra essere una vera e propria bomba ad orologeria: come ben sappiamo, d'altronde, i festeggiamenti per le nozze di Linnet e Simon (a proposito: anche stavolta Armie Hammer compare pochissimo) non sono esattamente destinati a filare lisci come l'olio.

E voi, siete già stati in sala a vedere il film con Gal Gadot e Letitia Wright? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cosa dicono le prime recensioni di Assassinio sul Nilo.