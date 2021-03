Assassinio sul Nilo, il caso Armie Hammer può far saltare il film?

Gli scandali che hanno coinvolto Armie Hammer in questi ultimi mesi hanno creato (e stanno ancora creando) non pochi problemi anche alle produzioni in cui è coinvolta la star di Chiamami col Tuo Nome, che in alcuni casi hanno agito prontamente rescindendone il contratto. Cosa ne sarà, dunque, di Assassinio sul Nilo?

La produzione del film di Kenneth Branagh non può ovviamente agire in questo modo, o almeno non sarebbe certo la soluzione più facile: Assassinio sul Nilo è già stato girato ed è pronto per l'uscita nel 2022, ragion per cui decidere di far fuori Hammer dal progetto significherebbe incaricarsi di effettuare delle onerosissime operazioni di reshoot sostituendo il suo personaggio (peraltro non certo di secondaria importanza) con un volto completamente nuovo.

Più probabile, a questo punto, che Disney metta le mani avanti ricordando a tutti di aver lavorato con Hammer ben prima che saltassero fuori le pesantissime accuse rivolte all'attore in questi ultimi tempi: resta da vedere, però, quale sarà il comportamento della produzione per quanto riguarda la promozione del film, nella quale Hammer dovrebbe essere, da contratto, coinvolto. Risulta comunque difficile, naturalmente, pensare che Disney voglia affidarsi proprio al volto ormai compromesso dell'attore per pubblicizzare il film! A tal proposito, intanto, vediamo in che modo Armie Hammer mentì per ottenere la parte in Assassinio sul Nilo.