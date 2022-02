Assassinio sul Nilo: accoglienza mista dalle prime recensioni della stampa specializzata

Se i nuovi character poster di Assassinio sul Nilo avevano lasciato tutti a bocca aperta, purtroppo, non si può dire lo stesso delle prime recensioni della stampa specializzata, che ha accolto in modo misto la nuova pellicola di Kenneth Branagh, adattamento del romanzo giallo di Agatha Christie, "Poirot sul Nilo".

Infatti, al momento, Assassinio sul Nilo riporta su Rotten Tomatoes un indice di gradimento pari a un discreto 67%, mentre la media voto corrisponde ad un ancor più modesto 5,6. Al di là di questi numeri, della cui inattendibilità si è spesso discusso, dalle recensioni di alcune delle testate più influenti emerge un'accoglienza piuttosto tiepida del film.

È opinione comune che, nonostante il film risulti migliore del suo predecessore, Assassinio sull'Orient Express, Kenneth Branagh sia solamente riuscito a confezionare un film buono, ma non indimenticabile. Tra le critiche più comuni, vengono evidenziate una sceneggiatura debole e una caratterizzazione dei personaggi superficiale. In particolare, il film non riuscirebbe a riservare il giusto spazio a ciascun personaggio. In questo modo, stando alle critiche, il ricco cast della pellicola si ridurrebbe a un insieme di caratteri dalla scarsa chimica.

Tra i punti a favore, invece, viene generalmente lodata la regia di Kenneth Branagh, anche se incapace di catturare l'atmosfera e il ritmo dei capolavori del genere whodunit. In tal merito, Variety propone un paragone con il meraviglioso Knives Out di Rian Johnson, affermando quanto segue: "Assassinio sul Nilo, per quanto buono, non riesce a raggiungere la perfetta fusione di umorismo, frenesia e il senso di soddisfazione dei gialli vecchia scuola, presente invece in Knives Out". A tal proposito, avevate visto che, recentemente, Netflix ha confermato Knives Out 2 in uscita nel 2022?

Infine, vi ricordiamo che Assassinio sul Nilo è in uscita in sala il prossimo 10 febbraio e non vediamo l'ora di sapere la vostra sul film.