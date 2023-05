L'assassinio di Jesse James, Roger Deakins: 'Che frustrazione quella scena!'

Ricordate la scena della rapina sul treno in L'assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford? Ebbene per il direttore della fotografia Roger Deakins fu molto "frustrante" realizzare quella sequenza.

Il film del 2007 fu considerato da Brad Pitt il flop più grande della sua carriera ma non si può di certo dire che la dinamica rapina sul treno non fu memorabile! A distanza di anni Deakins ha raccontato di quanto non si sentisse a suo agio a dover girare su un treno insignificante: "Devo dire che Andrew Dominik e io ci siamo sentiti po' frustrati - ha detto Deakins durante panel alla 92nd Street Y - perché non siamo riusciti a trovare una linea ferroviaria che ci piacesse e non siamo riusciti a trovare un treno d'epoca che avesse la caratteristiche che ricercava Andrew".

“Abbiamo finito per girare a Edmonton, in Alberta, Canada, su una linea del museo che fortunatamente passa attraverso questa piccola area boscosa, il treno era davvero insignificante. Andrew era assolutamente frustrato per questo", ha raccontato il diretto della fotografia. Per Deakins tutta la scenografia del film su una sfida e proprio per questo motivo fu cambiata più volte.

L'assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford racconta l'ultimo anno di vita del fuorilegge Jesse James: la pellicola è stata considerata tra le migliori del secolo. Sapevate che esiste la versione integrale del film dalla durata di ben 4 ore?Peccato che non la vedremo mai!