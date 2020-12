Assassini nati: ecco perché Quentin Tarantino rinunciò a dirigere il film

Questa sera su Rai 4 andrà in onda il film Assassini nati - Natural Born Killers diretto da Oliver Stone, ma il cui soggetto appartiene a Quentin Tarantino che inizialmente provò a dirigerlo lui stesso prima di vendere la sceneggiatura ad altri. La pellicola ha per protagonista una coppia iconica degli anni '90, Woody Harrelson e Juliette Lewis.

Scritto da Tarantino sul finire degli anni '80, il regista provò anche a dirigerlo di persona, tuttavia la produzione gli concesse solamente 500mila dollari di budget e Tarantino si rese immediatamente conto di non poter realizzare la sua versione con un budget così ridotto, quindi preferì vendere la sua sceneggiatura per una cifra di 10mila dollari. I produttori quindi vendettero la sceneggiatura alla Warner Bros, che presto ingaggiò Oliver Stone, desideroso di mettersi al lavoro su un progetto più "hollywoodiano" specialmente dopo il suo ultimo Tra cielo e terra che lo aveva impegnato non poco dal punto di vista fisico e psicologico.

La sceneggiatura venne riscritta una prima volta cambiando i nomi dei protagonisti e adattandolo più a un action nello stile di quelli alla Arnold Schwarzenegger. Tuttavia, gli ultimi fatti di cronaca nera come il caso O.J. Simpson e quello di Tonya Harding avevano scosso l'opinione pubblica soprattutto in fatto di media, così Stone decise di riscrivere nuovamente il copione e farlo apparire come una farsa sul potere che i media esercitano sulle persone comuni.

A quel punto la storia originale di Quentin Tarantino era stata talmente modificata che il regista non ottenne crediti come sceneggiatore ma solamente come autore del soggetto.

