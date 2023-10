Assassination: svelato il regista del film con Al Pacino sulla morte di JFK

Proprio mentre Netflix sta preparando la serie tv su JFK come risposta al finale di The Crown, arrivano finalmente grosse novità su Assassination, il film sulla morte del presidente americano John F. Kennedy scritto da David Mamet.

Il regista premio Oscar Barry Levinson è stato scelto per dirigere Assassination, il film scritto da David Mamet e dedicato all'assassinio del presidente John F. Kennedy: il progetto, per il quale si era fatto anche il nome di Paul Schrader alla regia, avrà come protagonisti Shia LaBeouf e Al Pacino, e includerà nel cast anche Viggo Mortensen, John Travolta, Rebecca Pidgeon e Courtney Love.

Secondo Deadline, Mamet era originariamente destinato a dirigere il film, di cui si parla da diversi anni e che ha iniziato a circolare ufficialmente per la prima volta a Cannes 2023 qualche mese fa, dove era stato commercializzato da Arclight. Il film racconterà la storia dell'omicidio di JFK dal punto di vista della mafia, dando adito alla famosa teoria (o almeno una delle tante) secondo cui la morte del presidente degli Stati Uniti fu causata dai suoi legami con la mafia di Chicago di Sam Giancana, una vendetta per il tentativo del presidente di attaccare l'organizzazione criminale dopo che questa lo aveva aiutato durante le elezioni.

Il film è prodotto da Corey Large e Nicholas Celozzi, il pronipote del vero Sam Giancana. John Burnham, Gary Hamilton, Pia Patatian, Jordan Nott, Bernie Gewissler e Amar Balaggan di Arclight Films sono i produttori esecutivi.