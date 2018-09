Assassination Nation: nuovo trailer per il film di Sam Levinson

NEON e GOZIE AGBO hanno rilasciato un nuovo feroce trailer vietato ai minori per l'imminente Assassination Nation, il nuovo film scritto e diretto da Sam Levinson.

Il film, descritto come un incrocio tra la commedia nera di Michael Lehmann Schegge di Follia e il franchise de La Notte del Giudizio, racconta la storia delle studentesse Lily, Sarah, Bex, Em e Reagan, che vivono le loro adolescenze fra il liceo e i social network. Ma quando un hacker pubblica online una serie di scatti hot e privati che riguardano le cinque ragazze, nella loro piccola città si scatena il caos che sfocia in un'assoluta follia omicida che andrà avanti per tutta la notte.

Assassination Nation è interpretato da Odessa Young (The Daughter), Suki Waterhouse (The Bad Batch), Hari Nef (Trasparent), la musicista R&B Abra, Anika Noni Rose (Everything, Everything), Colman Domingo (Lincoln), Maude Apatow (Questi sono i 40, Funny People), Bill Skarsgård (It) Joel McHale (Ted) e Bella Thorne.

Il film è scritto e diretto da Sam Levinson. Tra i produttori figurano Matthew Malek (Silence) di Foxtail Entertainment e Anita Gou (To The Bone), David Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice) e Kevin Turen (99 Homes, Arbitrage) Aaron L. Gilbert di Phantom Four (Barriere, Nascita di una Nazione). Jason Cloth della Creative Wealth Media e Andy Pollack ricoprono i ruoli di produttori esecutivi.

Assassination Nation uscirà negli Stati Uniti il 21 settembre 2018.