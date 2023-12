Assassin's Creed, i protagonisti realizzarono il 95% degli stunt!

Assassin's Creed non è stato un film accettato nel migliore dei modi da pubblico e critica. Nonostante i grandi interpreti presenti all'interno, la pellicola è stata molto criticata per i motivi più disparati. Nonostante ciò, ha comunque ottenuto il plauso per molti degli stunt presenti all'interno.

Assassin's Creed detiene un particolare record proprio riguardo il mondo degli stunt grazie alla caduta più alta realizzata in 35 anni da uno stuntman. L'enorme lavoro fatto nella pellicola, però, non coinvolse solo gli esperti stunt ma anche gli attori che parteciparono alla pellicola. E' abitudine di moltissimi interpreti dedicarsi a realizzare in prima persona le proprie scene d'azione anche quelle più rischio e difficili dal punto di vista fisico e tecnico. Attori come Tom Cruise, nel corso degli anni, si sono fatti portatori di questo tipo di "filosofia".

Anche in Assassin's Creed ci fu un coinvolgimento diretto degli attori e la mancanza totale di CGI all'interno della pellicola. Tutte le acrobazie, esplosioni e combattimenti furono girati dal vero senza l'utilizzo di un supporto digitale. Fu enorme il coinvolgimento di Michael Fassbender e Ariane Labed che realizzarono personalmente il 95% dei combattimenti presenti nel film decidendo di non usare stuntman. Questa scelta si aggiunge all'incredibile tendenza al vero che ha caratterizzato l'intero film che, per l'80%, è stato girato senza effetti aggiunti in digitale in post produzione.

