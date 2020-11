Assassin's Creed: il disastroso film con Michael Fassbender detiene un record unico!

Stasera su Rai 2 a partire dalle 21:20 torna in onda Assassin's Creed, adattamento cinematografico del celebre videogioco Ubisoft interpretato da un cast d'eccezione che include Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons.

Il film, scritto da Michael Lesslie, Adam Cooper e Bill Collage e diretto da Justin Kurzel, è stato accolto negativamente dalla stampa specializzata e oggi sfoggia suo malgrado numeri molto bassi nei maggiori aggregatori di recensione, come Rotten Tomatoes (16%) e Metacritic (38/100). Quel che è peggio è che Assassin's Creed non conquistò neppure i fan del franchise di videogame, dato che gli incassi furono talmente bassi da causare una perdita di 75-100 milioni di dollari alla casa di produzione New Regency.

Una cosa che però riuscì a conquistare fu un particolare record mondiale: Assassin's Creed infatti presenta la più alta caduta libera eseguita da uno stuntman in quasi 35 anni. A compiere l'impresa è stato Damien Walters, che ha eseguito una caduta libera dall'altezza di 125 piedi (38 metri), durata quasi 3 secondi ad una velocità di impatto di 61 mph.

Lo stunt venne realizzato per dare maggior concretezza ad uno degli aspetti più distintivi del videogame, ovvero il Salto della Fede, e la stessa cura fu riposta nei costumi degli Assassini: il reparto addetto impiegò circa 3 mesi a prepararli in quanto vennero realizzati tutti realizzati a mano, e di ogni costume il regista richiese otto versioni.

Per altri approfondimenti: Assassin's Creed diventa una serie tv per Netflix, progetto che il regista Justin Kurzel aveva menzionato in un'intervista di qualche mese fa.