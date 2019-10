Si fa sempre più aspra la battaglia legale fra Amber Heard e Johnny Depp

La battaglia legale tra Amber Heard e il suo ex marito Johnny Depp si fa sempre più aspra, con la star di Aquaman che nelle scorse ore ha chiesto delucidazioni su alcune "bustarelle".

Mentre Depp e i suoi ex avvocati hanno risolto una causa per negligenza da $50 milioni di dollari, la causa per diffamazione da $ 50 milioni di dollari tra ex marito e moglie raggiunge un nuovo punto di svolta, con l'avvocato Bryan Freedman che ha spiegato a Deadline quanto segue:

“L'ex studio legale di Bloom Hergott, con l'aiuto della sua compagnia assicurativa, ha risolto favorevolmente il contenzioso con Johnny Depp per una frazione della sua richiesta originale. La società di avvocati era sicura che avrebbe prevalso al processo, ma siamo comunque soddisfatti di questa risoluzione in quanto accelera il processo di liquidazione della società e le consente di scendere dall'infinito treno di contenziosi con Johnny Depp."

Nonostante abbia risolto la causa per negligenza di cui sopra, comunque, l'attore di Animali Fantastici adesso dovrà prima presentare delle certificazioni per abuso di alcool e droghe, poi rivolgere la sua attenzione alla Corte Superiore di Los Angeles per la sua causa di diffamazione contro la Heard, con l'inizio del processo che è fissato per il febbraio 2020.

Nuovi documenti mostrano che Amber Heard sta cercando di convincere gli ex dirigenti aziendali dell'ex marito (The Management Group) a consegnare delle carte che darebbero credito alle affermazioni dell'attrice contro Johnny Depp. Ecco un estratto per gentile concessione degli avvocati di Amber Heard:

"TMG è stata un'azienda del signor Depp dal 1999 fino a quando non si sono separati nel 2016 in una disputa amara." Questo memorandum chiede anche dettagli relativi a delle bustarelle pagate da TMG e Johnny Depp per convincere i loro collaboratori a tacere sui maltrattamenti che l'attore avrebbe perpetrato ai danni dell'ex moglie, maltrattamenti di cui tutti erano a conoscenza.

Come si legge nei documenti: "TMG era consapevole che il signor Depp aveva violentemente abusato della signora Heard e che aveva fatto pressioni sui suoi dipendenti affinché facessero false dichiarazioni pubbliche che negavano questi fatti. TMG ha anche pagato milioni di dollari a vari membri dello staff del signor Depp, molti dei quali saranno testimoni della causa sottostante, oltre a milioni di dollari per salvare Mr. Depp da numerose crisi legali."

Accuse gravissime, queste, che in un modo o nell'altro verranno giudicate. Vi terremo aggiornati.