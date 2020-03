Tra le aspirazioni di James Gunn c'è anche la scrittura di un fumetto tutto suo

È attualmente impegnato nella post-produzione dell'attesissimo The Suicide Squad ed entro fine 2020 - inizio 2021 dovrebbe tornare in casa Marvel Studios per dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3, ma come ha rivelato lo stesso James Gunn via Instagram uno dei suoi prossimi progetti potrebbe essere un fumetto tutto suo.

L'autore è sempre stato molto attivo via social e ha creato una linea diretta di dialogo con i suoi fan grazie agli ormai famosi Q&A via Instagram, tramite le stories, e nell'ultimo "episodio" anticipato a causa della quarantena per il Coronavirus, Gunn ha risposto alla seguente domanda: "Hai in programma di scrivere qualche romanzo o fumetto? O pensi di restare solo nel mondo del cinema?".



Questa la risposta di Gunn: "Sono stato un romanziere professionista prima di diventare un regista cinematografico. E sì, amerei moltissimo scrivere un fumetto in futuro". Gunn vorrebbe dunque passare dai cinecomic ai fumetti veri e propri, e se pensiamo al suo brillante storytelling e ai dialoghi carichi di sarcasmo ed emozione, una sua storia a fumetti magari anche completamente originale, slegata da Marvel o DC, sarebbe qualcosa di grandioso.



Voi cosa ne pensate? Mentre di riflettere, vi ricordiamo che The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021, mentre Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe arrivare entro il 2022.