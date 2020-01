Ecco che aspetto potrebbe avere Carol Danvers in Captain Marvel 2

La Captain Marvel di Brie Larson conta ad oggi solo due presenze nel Marvel Cinematic Universe, tra il primo standalone a lei dedicato e l'apparizione decisamente meno significativa di quanto tutti noi ci saremmo aspettati in Avengers: Endgame. Ciò non le ha impedito, però, di presentarsi a noi già con tre look diversi.

Nel solo Avengers: Endgame la nostra Carol Danvers cambia infatti due acconciature, una per la scena del suo primo ritorno sulla Terra nel corso dei primi minuti del film e l'altra in occasione del suo ingresso in scena in grande stile durante la battaglia contro Thanos; a queste va ovviamente sommato il taglio di capelli sfoggiato negli anni '90, durante gli eventi di Captain Marvel.

Come si presenterà Carol nel suo secondo film in solitaria, dunque? Alla domanda che molti fan si stanno ponendo una prima risposta è arrivata da qualcuno che dovrebbe avere una certa voce in capitolo, vale a dire il capo del dipartimento degli effetti visivi dei Marvel Studios Andy Park.

Tramite il suo account Instagram Park ha infatti postato una foto nella quale ci vengono presentati ben nove tagli di capelli diversi tra i quali, stando a quanto leggiamo, verrà fuori il look che Brie Larson sfoggerà in Captain Marvel 2. Ce n'è per tutti i gusti, dal taglio corto visto in Endgame ai capelli lunghi e sciolti, passando per trecce e vari tagli a tre quarti.

Captain Marvel 2 arriverà nel 2022 e sarà scritto dalla stessa sceneggiatrice di WandaVision; brutto record intanto per Captain Marvel, che detiene lo scettro di film con più errori del 2019.