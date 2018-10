Aspettatevi un Ciclope molto più maturo in X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Dark Phoenix è il prossimo capitolo nella saga prequel dedicata ai mutanti della Marvel. Scritto e diretto da Simon Kinberg, il film arriverà nei cinema a giugno 2019 distribuito dalla Twentieth Century Fox.

Nel corso di una recente intervista, Tye Sheridan, interprete del personaggio di Scott Summers/Ciclope nel film, ha parlato dell'evoluzione del futuro leader degli X-Men nella pellicola e di come sia, in realtà, maturato rispetto all'incarnazione vista in X-Men: Apocalisse del 2016.

"Forse Scott è quello più colpito da quanto succede a Jean. Quando lei inizia ad affrontare quello che le sta capitando, lui è proprio lì di fronte a lei. E lei è ciò che lui ama." ha spiegato il giovane attore "Andrà fino alla fine del mondo per salvarla. E penso che solo lui e Charles siano decisi a salvarla veramente. E nel film che vedrete, in un certo senso, gli X-Men si separano. Qui vedrete un Ciclope molto più maturo. E' concentrato nel riportare indietro Jean e salvarla. E' eccitante. Ci sono dei momenti molto fragili che lo vedono protagonista, perché non è facile accettare il fatto che la persona che ami potrebbe uscire fuori di testa o chissà cosa le stia capitando...".

Il film, ricordiamo, arriverà nei cinema americani a giugno.